واشنطن تطرح مشروع قرار دولي يمدد حظر السلاح على إيران أعلنت روسيا أنها لن تبحثه

تعتزم الولايات المتحدة طرح مشروع قرار جديد على مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة المفروض على إيران، رغم إعلان روسيا أنها لا تجد أي ضرورة لبحثه، في إعلان ضمني مسبق عن تعطيله بالفيتو.

ويقترح مشروع القرار الأمريكي إدانة "هجوم سبتمبر 2019 الإيراني على السعودية"، و"الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز"، وجرائم أخرى تنسبها واشنطن لطهران.

ويطالب القرار بمنع جميع البلدان "عبر أراضيها أو مواطنيها، وكذلك عند استخدام سفنها وطائراتها، من الشراء المباشر أو غير المباشر أو بيع أو نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى إيران، باستثناء تلك الإمدادات المصرح بها من اللجنة الخاصة بمجلس الأمن الدولي قبل 30 يوما على الأقل، والتي تلبي الاحتياجات الإنسانية".

يذكر أنه وفقا للاتفاق النووي الإيراني، يجب أن تنتهي القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إيران في 18 أكتوبر 2020.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، تؤكد عدم وجود أسباب موضوعية لمناقشة تمديد حظر السلاح على إيران في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: تاس