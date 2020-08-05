بعد الحريري.. بومبيو يتصل برئيس الحكومة اللبنانية

اتصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، برئيس حكومة لبنان حسان دياب، مشددا على دعم الولايات المتحدة للبنان واستعدادها لتقديم المساعدات العاجلة له.

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وأطلع رئيس الحكومة بومبيو على حجم الخسائر الأولية، وأكد له أن "التحقيقات قد بدأت وستتم محاسبة جميع المسؤولين".

يأتي اتصال بومبيو بدياب، غداة اتصال مماثل أجراه أمس برئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بحث خلاله آخر مستجدات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأبلغ بومبيو الحريري، أن بلاده ستقدم مساعدات عاجلة لمواجهة آثار الانفجار الكبير.

وقال الحريري في تغريدة على "تويتر" إن بومبيو قدم خلال اتصال هاتفي تعازيه له بالضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار الكبير ألذي وقع في بيروت، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وعبر عن تضامنه الكامل مع العاصمة اللبنانية وأهلها في هذا الظرف الصعب.

المصدر: الوطنية للإعلام