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البابا فرنسيس: نصلي كي يتمكن لبنان من مواجهة هذه المرحلة المأساوية والأليمة

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البابا فرنسيس: نصلي كي يتمكن لبنان من مواجهة هذه المرحلة المأساوية والأليمة
Reuters
البابا فرنسيس يصلي من أجل لبنان
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رفع بابا الفاتيكان فرنسيس الصلاة اليوم الأربعاء من أجل لبنان وضحايا الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت وعائلاتهم، وكي يتمكن لبنان من مواجهة هذه المرحلة المأساوية والأليمة.

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وكتب البابا فرنسيس في تغريدة باللغة العربية على صفحته الخاصة على "تويتر": "نصلي من أجل ضحايا انفجارات بيروت وعائلاتهم، ونصلي من أجل لبنان لكي يتمكن بالتزام جميع مكوناته الاجتماعية والسياسية والدينية من مواجهة هذه المرحلة المأساوية والأليمة".

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة اليوم، أن "هناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن".

المصدر: RT

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