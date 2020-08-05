روسيا تدعو للتحقيق في تسريب تقارير الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية

دعت روسيا، الأمانة العامة للأمم المتحدة للتحقيق في تسريب تقارير سرية للخبراء، إلى وسائل الإعلام حول الالتزام بعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.

وقال دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، معلقا على نبأ لوكالة "رويترز"، يشير، استنادا إلى تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي، إلى أن بيونغ يانغ انتهكت نظام العقوبات: "نأسف لظهور التقرير السري لخبراء الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية، مجددا في وسائل الإعلام، وندين هذه الممارسة التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة".

وأضاف بوليانسكي: "ندعو الأمم المتحدة إلى التحقيق في كل هذه الحوادث ومنع تكرارها".

وأعربت البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة عن موقف مماثل. وذكر البيان أن "الصين تطلب من سكرتارية الأمم المتحدة معالجة هذه القضية بجدية وتجنب التسريبات في المستقبل". كما شدد على أن بكين تمتثل لجميع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، وستواصل الجهود لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

قبل ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن تقرير خاص لخبراء مستقلين بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية، وفقا لاعتقاد بعض الدول، تواصل تطوير أسلحة نووية ويمكن أن تطور أجهزة نووية جديدة لصواريخها الباليستية.

المصدر: تاس