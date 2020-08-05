إصابة 4 من الشرطة الإيرانية إثر انفجار قنبلة صوتية في زاهدان

أصيب 4 من أفراد الشرطة الإيرانية في مدينة زاهدان صباح اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة صوتية في أحد شوارع المدينة.

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وأعلن مقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في جنوب شرق إيران، في بيان له، أن الانفجار وقع في منطقة زيباشهر بمدينة زاهدان مركز إقليم سيستان بلوشيستان، قرب سيارة للشرطة.

وقال نائب قائد شرطة الإقليم للشؤون الأمنية، إن الشرطة تلقت بلاغا كاذبا بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، بشأن وقوع حادثة في إحدى مناطق مدينة زاهدان، مضيفا أنه تم إرسال سيارة الشرطة إلى المكان، التي استهدفت بتفجير قنبلة صوتية اليوم.

وكتب الموقع الإخباري لاقليم سيستان بلوشيستان أنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالحادثة إضافة إلى توقيف سيارة.

المصدر: RT