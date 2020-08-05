 
مباشر

قتلى وجرحى بتحطم طائرة شحن عسكرية كينية جنوب الصومال

أخبار العالم

قتلى وجرحى بتحطم طائرة شحن عسكرية كينية جنوب الصومال
Globallookpress
علم كينيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogm1

تحطمت طائرة شحن عسكرية كينية اليوم بإقليم جوبا السفلى جنوبي الصومال.

وذكرت مصادر صومالية أن الحادث أسفر عن مصرع قائد الطائرة وإصابة اثنين من طاقمها.

وأشارت إلى أن الطائرة تحطمت لحظة إقلاعها من مطار مدينة طوبلي قرب الحدود الكينية جراء عطل أصاب محركها، واحترقت بالكامل قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها.

وكانت الطائرة قد حطت قبل ساعتين من تحطمها، وهي تحمل إمدادات عسكرية للقوات الكينية الموجودة بالإقليم، ضمن قوات حفظ السلام الأممية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا