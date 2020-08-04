صحيفة: بكين وواشنطن بصدد محادثات تجارية في 15 أغسطس

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على عقد محادثات تجارية رفيعة المستوى في 15 أغسطس الجاري.

وذكرت الصحيفة، أن "الهدف من المحادثات تقييم التزام الصين باتفاق التجارة الثنائي الموقع في وقت سابق من 2020".

وأكدت، أن "المحادثات سيشارك فيها الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه".

وأضافت، أنها "ستركز على اتفاق المرحلة الأولى، والذي يدعو الصين إلى الالتزام بزيادة الواردات الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار على مدار سنتين".

وحسب "وول ستريت جورنال"، من المقرر إجراء المحادثات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.

المصدر: "وول ستريت جورنال + رويترز"