سفينة "الأميرال كولاكوف" المضادة للغواصات تجتاز المانش وتدخل خليج غاسكونيا

بدأ طاقم سفينة "الأميرال كولاكوف" الروسية المضادة للغواصات والتابعة لأسطول الشمال الروسي، بأداء مهامها برحلة بحرية طويلة.

وقال المكتب الصحفي لأسطول الشمال في بيان نشر يوم الثلاثاء: "شاركت السفينة في العرض البحري الرئيسي، في حوض خليج فنلندا ونفذت بعض الأجزاء المنفردة من التدريبات مع سفن أسطول البلطيق وهي في طريقها الآن، إلى المتوسط".

وخلال وجودها في المتوسط، "ستزور عدة موانئ بالإضافة إلى إجراء عدد من التدريبات، بينها البحث عن غواصات أجنبية" وستستغرق رحلتها عدة أشهر.

وفي عام 2018 قام طاقم السفينة بتنفيذ أول انتقال على طول الطريق البحري الشمالي من سيفرمورسك في شبه جزيرة كولا إلى يغفكينوت في تشيكوتكا شرقي البلاد، وعادت عبر مضيق بيريغ وبحار منطقة القطب الشمالي الروسية.

المصدر: تاس