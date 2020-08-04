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تقارير: العاهل الإسباني السابق خوان كارلوس بصدد العودة إلى بلاده

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تقارير: العاهل الإسباني السابق خوان كارلوس بصدد العودة إلى بلاده
Reuters
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قالت قناة التلفزيون الإسبانية الحكومية (آر.تي.في.إي) اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر قريبة من ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، إنه أعرب عن رغبته في العودة إلى بلاده قريبا.

وأعلن القصر الملكي أمس الاثنين أن خوان كارلوس، الذي تنازل عن العرش عام 2014، قرر مغادرة البلاد حتى لا تلقي مشاكله الشخصية بظلالها على حكم نجله الملك الحالي.

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ويبحث محققون إسبان وسويسريون، مزاعم بضلوع خوان كارلوس في صفقة لخط قطارات سريعة في السعودية حصل بموجبها على 100 مليون دولار لتمريرها.

وذكرت صحيفة "إل موندو" نقلا عن مصادرها، أن الملك السابق قد يعود لإسبانيا في سبتمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي

 

 

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