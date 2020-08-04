الكنيسة الروسية: نشطاء "حياة السود مهمة" أحرقوا سمعتهم بإحراق الإنجيل

اعتبر مسؤول في بطريركية موسكو أن حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، طعنت في سمعتها بتنظيمها فعالية لإحراق الكتاب المقدس.

وكتب فلاديمير ليغويدا رئيس قسم السنودس للعلاقات العامة لدى بطريركية موسكو عبر "تلغرام" تعليقا وقف فيه على إحراق حركة "حياة السود مهمة" في بورتلاند الأمريكية عشرات النسخ من الإنجيل والعلم الأمريكي الأحد الماضي بذريعة أن "المسيح كان أبيض".

Left-wingers activists are doing what they do best...stirring up some shit. 🙄 Burning Bibles in front of the federal courthouse in #Portland. Not sure what this will accomplish 🤔....🙏 they catch fire themselves! 😈 #Bible#BibleBurnigpic.twitter.com/5pX5JAqGHI — Angry Asian 😡💥 (@NonyaSarah) August 1, 2020

Federal agents may be retreating from the protest frontline in #Portland, but that hasn’t stopped some extremely provocative actions. Over the weekend there were scenes of flag and bible burning. A day earlier, demonstrators had torched a pig’s head wearing a police hat. pic.twitter.com/E5sWiBHHsF — RT (@RT_com) August 3, 2020

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وورد في تعليق ليغويدا: "عندما يقوم أنصار حركة "حياة السود مهمة" بالاحتجاجات السلمية ضد العنصرية في الولايات المتحدة، ربما يكون هناك أرضية للحوار، ولكن عندما يصبح أسلوب العمل الرئيسي للمتظاهرين هو العنف والسطو وتدمير الرموز الثقافية والدينية التي لا تعجبهم، فإنهم يفقدون أي حق أخلاقي في القيام على الظلم".

وأضاف: "تدنيس المشاعر الدينية لغالبية سكان البلاد علما بأن حوالي 70% من الأمريكيين مسيحيون بدعوى مكافحة العنصرية، يبدو أمرا غير مقنع أبدا، وقبل كل شيء، يسيء لسمعة الحركة نفسها".

المصدر: وكالات