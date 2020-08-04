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الكنيسة الروسية: نشطاء "حياة السود مهمة" أحرقوا سمعتهم بإحراق الإنجيل

أخبار العالم

الكنيسة الروسية: نشطاء
Reuters CAITLIN OCHS
احتجاجات في مدينة بورتلاند الأمريكية
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اعتبر مسؤول في بطريركية موسكو أن حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، طعنت في سمعتها بتنظيمها فعالية لإحراق الكتاب المقدس.

وكتب فلاديمير ليغويدا رئيس قسم السنودس للعلاقات العامة لدى بطريركية موسكو عبر "تلغرام" تعليقا وقف فيه على إحراق حركة "حياة السود مهمة" في بورتلاند الأمريكية عشرات النسخ من الإنجيل والعلم الأمريكي الأحد الماضي بذريعة أن "المسيح كان أبيض".

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وورد في تعليق ليغويدا: "عندما يقوم أنصار حركة "حياة السود مهمة" بالاحتجاجات السلمية ضد العنصرية في الولايات المتحدة، ربما يكون هناك أرضية للحوار، ولكن عندما يصبح أسلوب العمل الرئيسي للمتظاهرين هو العنف والسطو وتدمير الرموز الثقافية والدينية التي لا تعجبهم، فإنهم يفقدون أي حق أخلاقي في القيام على الظلم".

وأضاف: "تدنيس المشاعر الدينية لغالبية سكان البلاد علما بأن حوالي 70% من الأمريكيين مسيحيون بدعوى مكافحة العنصرية، يبدو أمرا غير مقنع أبدا، وقبل كل شيء، يسيء لسمعة الحركة نفسها".

المصدر: وكالات

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