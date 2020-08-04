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"ميغ-31" روسية تعترض "فالكون-20" نرويجية فوق بحر بارنتس

أخبار العالم

Sputnik
"ميغ-31".. صورة أرشيفية
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اعترضت مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31"، طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية من طراز "فالكون -20" فوق بحر بارنتس.

وقال المركز الوطني لإدارة الدفاع في الجيش الروسي اليوم الثلاثاء: "رصدت وسائط مراقبة المجال الجوي الروسية، هدفا جويا يقترب من الحدود الدولية لروسيا الاتحادية فوق مياه بحر بارنتس. وعلى الفور انطلقت مقاتلة من طراز "ميغ-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي في أسطول الشمال الروسي لاعتراض الهدف".

وذكر المركز، أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب من الهدف الجوي على مسافة آمنة وتعرف على هويته وكان طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية النرويجية من طراز "فالكون -20".

المصدر: تاس

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