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العاصفة الاستوائية "إساياس" تقتل شخصا واحدا

أخبار العالم

العاصفة الاستوائية
Reuters
العاصفة الاستوائية "إساياس"
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ضربت العاصفة الاستوائية "إساياس" اليوم الثلاثاء ولاية فرجينيا وهي في طريقها نحو واشنطن ومدن أخرى في شمال شرق الولايات المتحدة.

وتسببت العاصفة بمقتل شخص واحد على الأقل، بعد أن اجتاح إعصار خلفته متنزها للبيوت المتنقلة، في ولاية نورث كارولاينا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن العاصفة التي تتحرك بسرعة قطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص، وتنذر بوقوع المزيد من الأعاصير.

وتتجه العاصفة نحو الشمال بسرعة 54 كيلومترا في الساعة، محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 110 كيلومترات في الساعة.

المصدر: رويترز

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