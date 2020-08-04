أوكرانيا قد تقترح إطلاق منطقة اقتصادية حرة في دونباس

قال رئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كرافتشوك اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لتقديم حزمة من التنازلات في المفاوضات في إطار مجموعة الاتصال للتسوية في جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف كرافتشوك، الذي يترأس وفد أوكرانيا في المجموعة، أن اقتراحات بلاده تتضمن إنشاء منطقة اقتصادية حرة في دونباس.

وقال: "عندما كنت رئيسا للبلاد عام 1993، وقعت على مرسوم لمنطقة اقتصادية حرة في هذه المناطق، ولكنها بعد ذلك ضاعت بطريقة ما. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن العودة إلى هذه القضية ومناقشتها".

وأكد أن المنطقة الاقتصادية الحرة يمكن أن تمنح "المزيد من الفرص والحريات القانونية للمنطقة، وحقوقا كبيرة في مجالات الإدارة الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف أن "الوضع الخاص لدونباس" يعد أحد التنازلات المستعدة لتقديمها أوكرانيا في إطار تسوية النزاع، وقال: "لا توجد ضرورة لتسجيل ذلك في دستور أوكرانيا".

وتحدث كرافتشوك مجددا عن "إمكانية نوع من تنظيم الإدارة في مناطق معينة من دونيتسك ولوغانسك".

المصدر: تاس