وزارة الدفاع التركية تنشر فيديو لمناورات "النسر التركي الأذربيجاني 2020"

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا لمناورات "النسر التركي الأذربيجاني 2020"، والتي تجريها قوات البلدين في أذربيجان.

وضم المقطع المنشور عبر حساب الوزارة على "تويتر"، لقطات مصورة بواسطة طائرات مسيرة، لجنود ودبابات تركية وأذربيجانية أثناء قيامها بمناورات.

Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız.



Kükreyen aslanlarız, deviz, ateşiz, kanız. 🇹🇷🇦🇿



Azerbaycan’da icra edilen #TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. pic.twitter.com/xPwgi7qDPl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2020

وأكدت الوزارة، أن "المناورات الجارية في أذربيجان تتواصل بشكل ناجح كما هو مخطط لها".

وتجرى المناورات التي انطلقت الأربعاء الماضي، بالعاصمة باكو، ومدن نخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ، ومن المقرر أن تستمر حتى العاشر من أغسطس الجاري، فيما تنتهي المناورات البرية غدا الأربعاء.

Azerbaycan-Türkiye Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında mekanize unsurların, keskin nişancı, adestim, komando kolları ve atak helikopterinin katılımı ile atışsız tatbikat provaları yapıldı.https://t.co/Lwjf5zn5dB#MSB#TSKpic.twitter.com/hj5GKkiC4T — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2020

وتتضمن المناورات اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين، كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع على أهداف افتراضية للعدو.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin müşterek icra ettiği TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. pic.twitter.com/Lc2kPU2XDb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2020

ويأتي ذلك، في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية مناوشات بين قوات الجانبين في المناطق الحدودية بينهما.

المصدر: "الأناضول + وزارة الدفاع التركية – تويتر"