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وزارة الدفاع التركية تنشر فيديو لمناورات "النسر التركي الأذربيجاني 2020"

أخبار العالم

وزارة الدفاع التركية تنشر فيديو لمناورات
twitter.com
جنود أتراك وأذربيجان في المناورات المشتركة بين البلدين
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نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا لمناورات "النسر التركي الأذربيجاني 2020"، والتي تجريها قوات البلدين في أذربيجان.

وضم المقطع المنشور عبر حساب الوزارة على "تويتر"، لقطات مصورة بواسطة طائرات مسيرة، لجنود ودبابات تركية وأذربيجانية أثناء قيامها بمناورات.

وأكدت الوزارة، أن "المناورات الجارية في أذربيجان تتواصل بشكل ناجح كما هو مخطط لها".

وتجرى المناورات التي انطلقت الأربعاء الماضي، بالعاصمة باكو، ومدن نخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ، ومن المقرر أن تستمر حتى العاشر من أغسطس الجاري، فيما تنتهي المناورات البرية غدا الأربعاء.

وتتضمن المناورات اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين، كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع على أهداف افتراضية للعدو.

ويأتي ذلك، في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية مناوشات بين قوات الجانبين في المناطق الحدودية بينهما.

المصدر: "الأناضول + وزارة الدفاع التركية – تويتر"

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