روحاني: ما يقوم به تيار التحريف يخدم أهداف الأعداء في حربهم الذكية والقاسية ضد إيران

دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن حكومته، أمام "قوى التحريف في الداخل وأعداء الخارج"، واعتبر أن "تيار التحريف في الداخل يخدم أهداف الأعداء في حربهم الذكية والقاسية ضد إيران".

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واعتبر أن "بث حالة اليأس وتضعيف مجاهدي الخط الأمامي في الحرب الاقتصادية نموذجان مما يقوم به تيار التحريف". وقال: إن المحور الأساس للحرب النفسية التي يشنها الأعداء ضد الشعب الإيراني هو الإيحاء بعدم فاعلية الحكومة وتحريف القدرات وإنكار أو التقليل من شأن النجاحات الكبيرة للبلاد والشعب.

وأضاف روحاني اليوم الثلاثاء خلال اجتماع التنسيق الاقتصادي الحكومي: هناك تياران ينشطان للإيحاء بعدم فاعلية الحكومة والدولة وكذلك تحريف القدرات وإنكار أو التقليل من شأن النجاحات الكبيرة للبلاد والشعب، وتصوير مستقبل غامض للبلاد.

وبين روحاني أن "بث حالة اليأس وتضعيف مجاهدي الخط الأمامي في الحرب الاقتصادية نموذجان من ما يقوم به تيار التحريف الذي يعمل كطابور خامس لخدمة أهداف الأعداء في حربهم الاقتصادية الاستنزافية الذكية والقاسية ضد الشعب".

واعتبر روحاني افتتاح المشاريع الكبرى في جميع المجالات "شوكة في عيون الأعداء" مضيفا: أن الذين شنوا الحرب الاقتصادية وتيار التحريف والإنكار مغتاضون اليوم من التطور والنجاحات التي يحققها الشعب الإيراني.

وأشار إلى الأضرار الكبيرة التي خلفها تفشي فيروس كورنا للاقتصاد العالمي وقال: "الحكومة إلى جانب حربها ضد الحظر الجائر فهي تكافح مرض كورونا وحققت نجاحات جيدة على الصعيدين".

وختم روحاني: عند مقارنة الإنتاج المحلي الإيراني مع انهيار الإنتاج في سائر الدول فإن الاقتصاد الإيراني أثبت مقاومة أكبر في مواجهة هذه الكارثة العالمية.

المصدر:"إرنا"