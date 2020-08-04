نتنياهو يزور مقر الجبهة الداخلية ويوجه رسالة لـ"حزب الله"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي ضرب الخلية التي حاولت تنفيذ هجوم عند حدود الجولان، كما أنه قتل من أرسلها".

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وتابع نتنياهو، في حديث مع صحفيين خلال زيارته لمقر قيادة الجبهة الداخلية، لقد "ضربنا الخلية ومن أرسلها"، مؤكدا أن "إسرائيل ستفعل كل شيء لحماية نفسها".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ما جرى رسالة إلى "حزب الله" اللبناني، قائلا: "عليهم أن يأخذوا هذا بالحسبان".

وأضاف نتنياهو قائلا: "هذه ليست تصريحات فارغة بل تصريحات من العيار الثقيل من قبل دولة إسرائيل وجيش الدفاع ومن الجدير التعامل معها بكل جدية".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الاثنين، شن مقاتلات إسرائيلية هجوما على أهداف عسكرية في سوريا، مشيرا إلى أن الضربات جاءت "ردا على محاولة من عناصر معادية زرع قنبلة على السياج الحدودي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن من بين الأهداف التي شملتها الضربات، مواقع مراقبة سورية وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة، فيما أوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة، "أن الهجمات جاءت ردا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها في جنوب هضبة الجولان".

المصدر: RT