قيادة الفيلق الخامس الأمريكي تباشر عملها في بولندا

أعلنت بولندا والولايات المتحدة، أن قيادة الفيلق الخامس للجيش الأمريكي، باشرت نشاطها وعملها في بولندا.

وقالت السفيرة الأمريكية في بولندا جورجيت موسباتشر في حفل أقيم في كراكوف يوم الثلاثاء، إن "بولندا والولايات المتحدة اتفقتا أخيرا على تعزيز التعاون الدفاعي".

وأضافت: "يومنا هذا، يعد فعلا يوما خاصا متميزا حقا، لأننا اليوم نعلن عن تفعيل عمل قيادة الفيلق الخامس في بولندا".

بدوره، قال وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوش بلاشاك: "نحن اليوم نؤكد القرار بشأن استقبال قيادة الفيلق الخامس للجيش الأمريكي في بولندا".

وأضاف: "هذا القرار هو الإنجاز الأكبر، في مجال جهودنا لزيادة وجود القوات الأمريكية في بولندا".

ويتمركز حوالي 5000 جندي أمريكي في بولندا في الوقت الراهن، فيما تم التوصل إلى اتفاق بين وارسو وواشنطن مؤخرا على نشر ألف عسكري أمريكي إضافيين.

المصدر: نوفوستي