موسكو: روسيا لن تسمح باحتكار الغرب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أكد الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشفيتش، أن موسكو ترفض تزعّم الغرب جميع مؤسسات المنظمة واحتكاره جميع المناصب التنفيذية فيها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم: "نحن من جانب رابطة الدول المستقلة، سنسعى جاهدين من أجل توزيع جغرافي عادل لهذه المناصب".

وأعاد لوكاشفيتش إلى الأذهان، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن في عام 2017 خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول المنظمة في ماورباخ أنه لا يجوز أن تبقى كل هذه المناصب بيد ممثلي الغرب، ولن تسمح روسيا بمثل هذا الوضع.

وقال لوكاشفيتش إن البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، لديها فرصة كبيرة لترشيح مرشحها لمنصب الأمين العام للمنظمة.

المصدر: تاس