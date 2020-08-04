اليونان.. تعديل حكومي واحتفاظ وزيري المال والخارجية بمنصبيهما

أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعديلا وزاريا لمساعدة بلاده على إدارة تمويل أوروبي حصلت عليه لمعالجة تداعيات كورونا، في وقت سيبقى وزراء رئيسيون بمناصبهم.

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ويريد رئيس الوزراء المحافظ زيادة كفاءة خطة الحكومة لمعالجة آثار تفشي مرض كوفيد-19 الذي أضر بالاقتصاد الهش الخارج لتوه من أزمة ديون استمرت عشر سنوات.

وقال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة اليوم الثلاثاء "بهذا التغيير تسعى الحكومة لتحسين فاعلية إدارتها لزيادة في أموال المجتمع".

وستخصص أثينا 72 مليار دولار، هي جزء من صندوق للتعافي قدره 750 مليار يورو وافق عليه الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي لمساعدة الدول الأعضاء، لمعالجة آثار الجائحة.

وبينما يعد هذا التعديل الوزاري أول تعديل منذ أن فاز ميتسوتاكيس في انتخابات يوليو 2019، سيحتفظ وزراء رئيسيون مثل المالية كريستوس ستايكوراس والخارجية نيكوس دندياس بمناصبهم.

المصدر: رويترز