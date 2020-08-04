مسؤول أمريكي: ماضون بخطة ترامب للسلام لكن لا قرار نهائيا بشأن الخطوات القادمة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله، إن واشنطن ماضية في خطة ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه لفت إلى أن لا قرار نهائيا في هذه المرحلة بشأن الخطوات القادمة.

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وأكد المسؤول الأمريكي، الذي لم تذكر هيئة البث اسمه، أن "الإدارة الأمريكية تواصل المضي قدما بالطريقة التي وضعها الرئيس ترامب في يناير الماضي بعد عرض خطته ورؤية الولايات المتحدة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف أنه "في هذه المرحلة، ما من قرار نهائي بشأن الخطوات القادمة لتطبيق خطة ترامب".

وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تطرق أمس الاثنين أثناء جلسة مغلقة لحزب "الليكود" إلى موضوع الضم، وقال إن "الكرة بقضية الضم هي حاليا في ملعب الأمريكيين"، وإن "الموضوع لم يتم إسقاطه من جدول الأعمال"، وأضاف أنه "يجب على البيت الأبيض أن يدعم الأمر".

وبحسب هيئة البث "كان"، فإن المسؤولين الأمريكيين ينتظرون جوابا من نتنياهو بشأن موضوع الضم.

المصدر: إسرائيل 24