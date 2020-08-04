وكالة "إيرنا" الإيرانية: حريق واسع في محطة لتوليد الطاقة في محافظة سمنان شرقي طهران

أفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق واسع في محطة لتوليد الطاقة في محافظة سمنان شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

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وقال مدير دائرة الإطفاء في محافظة سمنان سعيد إسماعيل بور إن "حريقا واسعا اندلع في محطة الشهيد باكري التي تعمل وفق تقنية الدورة التركيبية منذ الساعة 12:57".

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وأضاف بورأن 20 رجل إطفاء من 5 محطات إطفائية، تمكنوا من إخماد الحريق بعد ساعات من اندلاعه.

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ولفت إلى أن سبب اشتعال الحريق لا يزال قيد التحقيق لكن المؤشرات الأولية تدل على أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انسكاب مواد مشتعلة من خزان بسعة 20 مليون لتر ما أدى إلى اندلاع النيران.

وأكد بور أنه لم ينجم عن الحادث أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

المصدر: إيرنا+ RT