مدينة إيرانية تحدد شرطا للسماح للنساء بركوب الدراجات

وضعت السلطات الإيرانية في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، شرطا لركوب النساء الدراجات الهوائية في الأماكن العامة.

وقال رئيس لجنة ركوب الدراجات الهوائية بمحافظة خراسان رضوي، مهدي روز بهانه، اليوم الثلاثاء، إن النساء اللاتي يلتزمن بالمعايير لن يواجهن مشكلة في ركوب الدراجات.

وأضاف: "بالنظر إلى مسألة إلزامية الحجاب الإسلامي في البلاد، يجب أن يلتزم راكبوا الدراجات الهوائية بالحجاب.. هذه القيود ناجمة عن أشخاص لم يراعوا الحجاب وارتدوا ملابس مثيرة للاشمئزاز أثناء ركوب الدراجات، الأمر الذي يجذب الكثير من الانتباه.. وهذه مشكلة".

وتابع: "إن اللجنة تتابع هذه المسألة، بحيث لا تواجه النساء اللواتي يهتممن بحجابهن ويلتزمن بقواعد مجتمع مشهد الحضري، بسبب الطبيعة الدينية للمدينة، أي مشكلة عند ركوب الدراجات" في الآماكن العامة.

المصدر: "aftabnews"