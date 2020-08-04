كازاخي يحصل على لقب "الشخص المصاب" مكافأة له في كوريا الجنوبية

حصل الشاب الكازاخي يولداشيف علي أكبر، اليوم الثلاثاء، على صفة "الشخص المصاب في عملية إنقاذ حياة شخص آخر" من قبل وزارة الصحة والرعاية الكورية الجنوبية.

وحاول علي أكبر إنقاذ سكان مبنى سكني من حريق ليلة 29 مارس 2020، على الرغم من احتمال الكشف عن إقامته غير الشرعية في كوريا الجنوبية، وأصيب بحروق.

وكرر الصعود والنزول على الدرج لإخلاء حوالي 10 مواطنين من الحريق، وطرق أبواب المنازل في الطابق الثاني، غير أنه لم يجد أي رد، وحاول حارس المبنى فتح الباب غير أنه لم يتمكن من ذلك.

فدخل علي أكبر عن طريق أنابيب الغاز المركبة في جدران المبنى، وحاول إنقاذ سكان المبنى، وتعرض أثناء هذه المحاولة لحروق بليغة، غير أنه اضطر لمغادرة موقع الحادث عند وصول رجال المطافئ والشرطة لأنه مقيم غير شرعي.

وبادر سكان المنطقة بجمع تبرعات لعلاج الشاب، وتم رفع عريضة في الموقع الرسمي للمكتب الرئاسي، دعت إلى تقديم الدعم له من أجل تلقي علاج الحروق في كوريا الجنوبية.

وبذل مجلس بلدية يانغ يانغ الجهود لتقديم الدعم إلى علي أكبر، حيث قدم طلبا إلى وزارة الصحة لحصوله على صفة الشخص المصاب في عملية إنقاذ حياة شخص آخر.

واعترفت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، في يوم 24 يوليو الماضي، بأن علي هو الشخص المصاب في عملية إنقاذ حياة شخص آخر، وسلمت الشهادة المعنية إلى مجلس بلدية يانغ يانغ.

وبالتالي، أصبح علي مؤهلا لتقديم طلب الإقامة الدائمة إلى وزارة العدل، ومن المعروف أنه يخطط لتقديم الطلب خلال الشهر الجاري.

المصدر: يونهاب