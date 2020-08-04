الرئيس البيلاروسي يعلن الدخول بمرحلة "الاضطراب الجيوسياسي العالمي"

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في برنامجه الانتخابي الذي نشره مؤخرا، عن الدخول في "عصر الاضطرابات الجيوسياسية العالمية".

وأشار لوكاشينكو، في الوثيقة التي نشرتها صحيفة "زفيزدا" الحكومية، إلى أن سلطات بلاده، ستقوم في المستقبل القريب ببذل كل الجهود الضرورية لتعزيز والحفاظ على استقلال بيلاروس، التي تشكلت على "أنقاض الإمبراطورية السوفيتية العظيمة".

ووصف لوكاشينكو البلاد بأنها "دولة مانحة للاستقرار" و"منزل به نوافذ على الشرق والغرب".

وشدد لوكاشينكو، على أنه سيتم بذل كل جهد ممكن لضمان ألا تؤثر الاختلافات في السياسة الخارجية، على صداقة الشعوب الراغبة في العيش بحسن جوار على هذه الأرض في قلب أوروبا.

كما أشار لوكاشينكو إلى أن استقلال بيلاروس كان غالي الثمن، لذلك يجب على سكان الجمهورية الحاليين المحافظة عليه ونقله إلى الأجيال القادمة.

المصدر: لينتا رو