الرئيس البيلاروسي يقترح استفتاء لتغيير دستور البلاد

اعتبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أن هناك ضرورة لإجراء استفتاء عام في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، حول تغيير الدستور.

وجاء في برنامج لوكاشينكو الانتخابي: "مع تغير بيلاروس، تغيرنا نحن أيضا. يبدو واضحا استعداد البيلاروسيين لتحمل المسؤولية عن مصير البلاد، ودرجة هذه المسؤولية سيحددها الناس أنفسهم. لكن ذلك سيتم وفقا للقانون. ليس في الشوارع والساحات، بل من خلال عملية علاقات قانونية. فلنبدأ بالدستور".

Лукашенко предложил изменить конституцию страны.



Президент Белоруссии заявил, что «белорусы во время всенародного референдума определят свои права, обязанности, свободы и обязательства, а также полномочия органов государственной власти»: https://t.co/bQlHDgQLgLpic.twitter.com/QzFIXfGIp3 — izvestia_ru (@izvestia_ru) August 4, 2020

وقال الرئيس إن "المواطنين في بلاده، سيحددون حقوقهم وواجباتهم وحرياتهم والتزاماتهم، وكذلك صلاحيات هيئات سلطات الدولة، من خلال الاستفتاء الوطني".

المصدر: تاس