أستراليا: الأكاديمية المسجونة في إيران بحالة جيدة

أعربت عائلة الباحثة الأسترالية البريطانية المسجونة في إيران بتهم التجسس، كايلي مور غيلبرت، عن اطمئنانها بعدما أكد مسؤولون أستراليون أنها في حالة "جيدة".

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، بأن مور غيلبرت بحالة "جيدة"، مشيرة إلى أنها قادرة على الحصول على "المواد الغذائية والمنشآت الصحية والكتب".

وزارت السفيرة الأسترالية في إيران ليندال ساكس مواطنتها في سجن "قرتشك" يوم الأحد، في ظل تزايد القلق بشأن صحة وسلامة الأكاديمية.

ونقلت مور غيلبرت مؤخرا إلى "قرتشك"، وهو سجن للنساء كان في الماضي مصنعا لمعالجة الدجاج خارج طهران، أين تقضي حكما بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس التي تنفيها.

وأكدت إيران توقيف المحاضرة في الدراسات الإسلامية في جامعة ملبورن في سبتمبر 2019، لكن يعتقد أنها اعتقلت قبل عام من ذلك.

المصدر: أ ف ب