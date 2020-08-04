أمريكا تعين مبعوثا جديدا لمفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع مع الدول

قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الوزارة عينت مبعوثا جديدا لمفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع مع كوريا الجنوبية والدول الأخرى.

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وستخلف دونا ويلتون، التي شغلت منصب مساعدة لرئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة بأفغانستان، جيم ديهارت في منصبه، والذي عُين بدوره الأسبوع الماضي منسقا أمريكيا لمنطقة القطب الشمالي.

وأوضح المتحدث أمس الاثنين أنه: "بصفتها خليفة السيد ديهارت، ستتولى زمام الأمور من حيث تركها هو فيما يتعلق باتفاقية التدابير الخاصة مع كوريا، واتفاقية دعم الدولة المضيفة اليابانية وغيرها من مفاوضات التعاون الدفاعي وتقاسم الأعباء ذات الصلة في جميع أنحاء العالم".

وتوقفت مفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع بين سيئول وواشنطن لعدة شهور، في الوقت الذي يطالب فيه الجانب الأمريكي بزيادة كبيرة في حصة سيئول من تكلفة تمركز 28500 جندي أمريكي في شبه الجزيرة الكورية.

ووافقت كوريا على دفع 870 مليون دولار، وفقا للاتفاقية الأخيرة الموقعة بين الطرفين والتي انتهت بنهاية ديسمبر الماضي.

المصدر: يونهاب