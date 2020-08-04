ترامب: الولايات المتحدة ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 4 آلاف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان قريبا، ليصل حجمها هناك، إلى أربعة آلاف عسكري.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس": "في فترة زمنية قصيرة جدا، سنخفض أفراد قوة الجيش الأمريكي هناك، إلى ثمانية آلاف، ثم سنخفضها إلى أربعة آلاف. نحن نتفاوض حاليا حول ذلك".

ولم يحدد ترامب، متى بالضبط سيتم تخفيض القوة العسكرية، وقال فقط: "قريبا جدا"، رافضا ذكر إطار زمني محدد.

وردا على سؤال، حول حجم الوحدة العسكرية في أفغانستان عند حلول موعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، رد ترامب أنه سيكون "على الأرجح من 4 إلى 5 آلاف".

المصدر: نوفوستي