صحيفة إسبانية تكشف وجهة الملك السابق خوان كارلوس بعد مغادرته البلاد

ذكرت صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية اليوم الثلاثاء، دون أن تورد مصدرا لخبرها، أن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس توجه إلى جمهورية الدومنيكان بعد مغادرة بلاده يوم الأحد.

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وقالت "لا فانغارديا" إن خوان كارلوس (82 عاما) توجه إلى البرتغال بالسيارة صباح الاثنين، وسافر من هناك إلى جمهورية الدومينيكان حيث يخطط للبقاء بضعة أسابيع قبل البحث عن وجهة جديدة.

وأشار بيان للقصر الملكي أمس الاثنين إلى أن كارلوس، الذي تحيط به مزاعم فساد بعد أن كان يوما ما يحظى بشعبية، قرر مغادرة إسبانيا ليستطيع نجله الملك الحالي فيليبي أن يحكم دون منغصات أو مشاكل.

وفي يونيو حزيران، فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا في علاقة خوان كارلوس بعقد لخط سكك حديدية فائق السرعة في السعودية، بعد أن ذكرت صحيفة "لا تريبيون دو جنيف" السويسرية أنه تسلم 100 مليون دولار من ملك السعودية الراحل.

المصدر: "رويترز"