سيئول: كوريا الشمالية تصرف المياه من سد هوانغ غانغ دون إخطار مسبق

أعلنت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية صرفت 3 مرات المياه من سد هوانغ كانغ في منطقة أعالي نهر إم جين، على الحدود الغربية منذ يوليو الماضي حتى اليوم.

وذكر مسؤول كوري جنوبي أن منسوب المياه عند جسر "بيل سيونغ" بلغ 2,99 متر ولم يصل إلى مستوى مثير للقلق، وتتعاون الحكومة بشكل وثيق مع الجهات المعنية من أجل اتباع نظام الاستجابة، استعدادا للارتفاع المحتمل في منسوب المياه في الجنوب.

وسبق أن صرفت كوريا الشمالية المياه من سد هوانغ كانغ بدون إخطار مسبق في سبتمبر عام 2009، مما أسفر عن مقتل 6 من سكان بلدة بإقليم كيونغ كي، واتفقت الكوريتان في المحادثات في أكتوبر من نفس العام على إبلاغ الشمال للجنوب بتصريف المياه بشكل مسبق.

وكانت بيونغ يانغ أبلغت سيئول 3 مرات بفتح أبواب السد في الماضي، لكن آخر إخطار كان عام 2013.

وأكد المسؤول الكوري الجنوبي أن سيئول مصرة على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات بين الكوريتين، معبرا عن أسف بلاده لقلة التعاون بين الكوريتين بشأن الكوارث الطبيعية بسبب العلاقات المتوترة سياسيا وعسكريا في الوقت الحالي.

المصدر: "يونهاب"