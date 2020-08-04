مسؤول: بكين سترد إذا طردت واشنطن صحفيين صينيين

قال رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية هو شيجين، إن بكين ستتخذ إجراءات للرد إذا أجبر كل الصحفيين الصينيين المقيمين في أمريكا على الرحيل.

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وأضاف هو شيجين في تغريدة اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هذه الإجراءات ستشمل استهداف الصحفيين الأمريكيين في هونغ كونغ.

وأوضح: "نظرا لأن الجانب الأمريكي لم يجدد تأشيرات الدخول لصحفيين صينيين، فإن الجانب الصيني مستعد لأسوأ السيناريوهات وهو اضطرار كل الصحفيين الصينيين للرحيل عن الولايات المتحدة. لو حدث ذلك، فالجانب الصيني سيرد بما في ذلك استهداف الصحفيين الأمريكيين في هونغ كونغ".

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية خلال الفترة الأخيرة توترا كبيرا، فبعد إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن الأمريكية بتهم تتعلق بالتجسس، قررت الصين إغلاق قنصلية أمريكية في إحدى المدن الكبرى، متهمة أمريكا بأنها المسؤولة عن الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين.

From what I know, given that the US side hasn’t renewed visa of Chinese journalists, Chinese side has prepared for the worst scenario that all Chinese journalists have to leave the US. If that’s the case, Chinese side will retaliate, including targeting US journalists based in HK — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 4, 2020

كما تعمقت الأزمة أكثر بعد إعلان مسؤول أمني أمريكي أن هاكر مرتبطين بالحكومة الصينية استهدفوا شركة "مودرنا" الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، لسرقة بيانات هامة حول لقاح كورونا، الأمر الذي رفضته بكين.

المصدر: رويترز