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مسؤول: بكين سترد إذا طردت واشنطن صحفيين صينيين

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مسؤول: بكين سترد إذا طردت واشنطن صحفيين صينيين
Simon Song
هو شيجين
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قال رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية هو شيجين، إن بكين ستتخذ إجراءات للرد إذا أجبر كل الصحفيين الصينيين المقيمين في أمريكا على الرحيل.

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وأضاف هو شيجين في تغريدة اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هذه الإجراءات ستشمل استهداف الصحفيين الأمريكيين في هونغ كونغ.

وأوضح: "نظرا لأن الجانب الأمريكي لم يجدد تأشيرات الدخول لصحفيين صينيين، فإن الجانب الصيني مستعد لأسوأ السيناريوهات وهو اضطرار كل الصحفيين الصينيين للرحيل عن الولايات المتحدة. لو حدث ذلك، فالجانب الصيني سيرد بما في ذلك استهداف الصحفيين الأمريكيين في هونغ كونغ".

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية خلال الفترة الأخيرة توترا كبيرا، فبعد إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن الأمريكية بتهم تتعلق بالتجسس، قررت الصين إغلاق قنصلية أمريكية في إحدى المدن الكبرى، متهمة أمريكا بأنها المسؤولة عن الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين.

كما تعمقت الأزمة أكثر بعد إعلان مسؤول أمني أمريكي أن هاكر مرتبطين بالحكومة الصينية استهدفوا شركة "مودرنا" الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، لسرقة بيانات هامة حول لقاح كورونا، الأمر الذي رفضته بكين.

المصدر: رويترز

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