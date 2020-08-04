كوريا الجنوبية.. مصرع 12 شخصا وتشريد أكثر من ألف جراء الأمطار (صور)

تسببت الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية، المتواصلة منذ الأول من أغسطس الجاري، في مصرع 12 شخصا وفقدان 14 آخرين، وتشريد أكثر من ألف شخص.

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وقال المقر المركزي لإدارة الكوارث في سيئول، اليوم الثلاثاء، إن 3 أشخاص قتلوا نتيجة انهيار أرضي في مصنع بمدينة بيونغ تيك بإقليم كيونغ كي، وأحد النزل في مدينة كابيونغ بإقليم كيونغ كي.

وارتفع عدد المشردين بمقدار 100 شخص عن اليوم السابق، إلى 1025 شخصا من 628 أسرة.

وتزداد الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة، ليرتفع عدد المرافق المتضررة إلى 2958 مرفقا. وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من الأمطار الغزيرة 5751 هكتارا.

ولا يزال حظر حركة المرور ساريا في الطرق والسكك الحديدية، نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة إقليميا، حيث حظر الدخول إلى 43 طريقا في سيئول، وإقليم كيونغ كي، وإقليمي تشونغ تشيونغ الشمالي والجنوبي، وتم تعليق تشغيل 6 خطوط للسكك الحديدية.

وتم حظر الدخول إلى 10 حدائق وطنية في جبال بوك هان، وتيه بايك، وسوك ري وغيرها، و252 شارعا للرحلة الجبلية.

Flooding is so bad in Daejeon that rescue crews with inflatable rafts are helping people evacuate their apartments. Water looks to be at least chest deep in some spots pic.twitter.com/4brIi58mIb — Bryan Betts (@BryanBetts21) July 30, 2020

I read the news today. there it is said that South Korea is currently being hit by disasters, flash floods, and landslides. the Han River overflowed and caused the Seoul city to be flooded too. can someone tell me the truth?

but isn't South Korea currently in the summer? pic.twitter.com/oI624gLQv2 — Park Jimin ⁷🐣 (@MrsLettha) August 3, 2020

المصدر: يونهاب