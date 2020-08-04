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اندلاع حرائق غامضة في مدينة صناعية ومركب تجاري في إيران (فيديو وصور)

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أعلنت وكالة أنباء إيران الرسمية "إرنا" عن اندلاع حريق واسع في مدينة جاجرود برديس الصناعية الخاصة شمال شرق طهران، ضمن سلسلة الحوادث والحرائق الغامضة التي تجتاح البلاد.

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وقال جلال ملكي المتحدث باسم دائرة الإطفاء في العاصمة طهران: "الحريق اندلع عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباح اليوم ونجم عنه دخان كثيف جدا وتعمل فرق الإطفاء من بلدات برديس وبومهن ورودهن على إخماد النيران".

اندلاع حرائق غامضة في مدينة صناعية ومركب تجاري في إيران (فيديو وصور)

وأضاف: "النيران اندلعت في ثلاث وحدات إنتاج ومبنى من طابقين ومخازن تضم جلودا وأخشابا تستخدم في صناعة الخزن".

وكشف أن مساحة المنطقة التي امتدت فيها النيران تبلغ نحو 2500 متر مربع.

اندلاع حرائق غامضة في مدينة صناعية ومركب تجاري في إيران (فيديو وصور)
RT

وذكرت كالة "إرنا" الرسمية أن هذه المدينة الصناعية تحتوي على العديد من وحدات الإنتاج، بما في ذلك الصناعات اللاصقة والصناعات الخشبية والمعدنية.

من ناحية ثانية، أعلن علي اشتري، رئيس دائرة الموانئ والملاحة البحرية في جزيرة قشم (التابعة لمحافظة هرمزكان - جنوب)، عن اندلاع حريق في أحد المراكب التجارية الخشبية بمرفأ "بهمن" في هذه الجزيرة الإيرانية.

اندلاع حرائق غامضة في مدينة صناعية ومركب تجاري في إيران (فيديو وصور)

وقال في تصريح له يوم أمس الاثنين: "إن أسباب وقوع هذا الحادث لم تعرف بعد، مؤكدا أن فرق الإطفاء بجزيرة قشم توجهت فور مشاهدة الدخان إلى موقع الحريق وبدأت في عمليات الإطفاء من الشاطئ والبحر أيضا.

وتابع، أن فرق الطوارئ والإنقاذ البحري قامت بنقل المركب من منطقة الحادث إلى مكان آمن، مبينا أن حادث الحريق لم يخلف أي ضحايا أو مصابين، كما لم يسبب عرقلة النشاطات الملاحية في قشم.

ولفت إلى أن الأسباب المؤدية إلى هذا الحادث ستعلن بعد إخماد الحريق تماما، من قبل فريق التقييم بالدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان.

المصدر:RT+"إرنا"

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