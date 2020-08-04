ترامب يهاجم منسقة فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا: مثيرة للشفقة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منسقة فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض ديبورا بيركس، بعد أن حذرت من أن الوباء "منتشر بشكل غير عادي" في البلاد.

وبينما هاجم ترامب وغيره من كبار المسؤولين علانية أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الصحة في أمريكا، كانت تغريدة الرئيس أمس الاثنين، هي الأولى ضد بيركس بشكل علني.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك في وقت يستمر تفاقم فيروس كورونا في أمريكا، حيث توفي أكثر من 150 ألف أمريكي، وأصيب أكثر من 4 ملايين بالفيروس.

وحاول ترامب دائما التقليل من المخاوف بشأن الفيروس، بينما يضغط من أجل إعادة فتح المدارس والشركات.

وكتب ترامب عبر "تويتر": "قالت المجنوبة نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب) أشياء فظيعة عن ديبورا بيركس، وملاحقتها لها لأنها كانت إيجابية للغاية في العمل الجيد الذي نقوم به في مكافحة فيروس الصين، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات. من أجل مواجهة نانسي، بلعت ديبورا الطعم وضربتنا. مثيرة للشفقة!"

وكانت بيركس قد دقت ناقوس الخطر خلال ظهورها على شاشة CNN الأحد، قائلة إن الوباء وصل إلى مرحلة جديدة، وتابعت: "ما نراه اليوم مختلف عن مارس وأبريل. إنه منتشر بشكل غير عادي، في الريف والمناطق الحضرية على حد سواء"، مشيرة إلى أن بعض الأمريكيين في أسر متعددة الأجيال يجب أن يبدأوا في ارتداء أقنعة داخل منازلهم.

المصدر: CNN