تقرير أممي: كوريا الشمالية قد تكون طورت أجهزة نووية لصواريخها الباليستية

رجح تقرير سري للأمم المتحدة أن كورويا الشمالية قد تكون قامت بتطوير أجهزة نووية صغيرة لتركيبها على صواريخها الباليستية.

وجاء في تقرير أعده خبراء مستقلون، واطلعت عليه وكالة "رويترز" يوم الاثنين، أن بعض الدول، توصلت إلى الاستنتاج بأن التجارب النووية الست الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، ساعدتها في تطوير "أجهزة نووية صغيرة".

وأشارت "رويترز" إلى أن التقرير تمت إحالته إلى اللجنة الخاصة بالعقوبات الدولية والتابعة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت آخر تجربة نووية لها في عام 2017، وذلك قبل فترة انفراج قصيرة في علاقاتها مع الولايات المتحدة واللقاءات بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: رويترز