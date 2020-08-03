ترامب: على الولايات المتحدة الاستفادة من صفقة بيع "تيك توك"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحكومة الأمريكية يجب أن تحصل على "نسبة كبيرة" من الفوائد من أي صفقة خاصة ببيع تطبيق "تيك توك" الصيني لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين، إن السلطات الأمريكية هي التي تجعل الصفقة ممكنة، لذلك يجب أن تحصل على الفوائد في أي حال، سواء من الصين أو من شركة "مايكروسوفت".

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وكان ترامب قد أعلن أنه لا يرى أي مانع أمام شراء شركة "مايكروسوفت" لتطبيق "تيك توك" الصيني لتدير أعماله في الولايات المتحدة، لكن ذلك يجب أن يحدث بحلول 15 سبتمبر المقبل.

وقبل ذلك هدد ترامب بحجب التطبيق الصيني حتى الموعد المذكور، معتبرا أنه يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

المصدر: رويترز