رئيس وزراء اليابان يوقف استخدام كمامة غير فعالة لكورونا بعد انتقادات

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه توقف عن ارتداء الكمامة التي ترعاها الحكومة، وأثارت انتقادات لسوء جودتها، لأن هناك خيارات مختلفة أصبحت متاحة.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن آبي توقف عن ارتداء ما أصبح يعرف بـ"Abenomask"، وهو كمامة من القماش القابل للغسل سخر منها المنتقدون كرمز لسياسة خارج المسار ضد جائحة كورونا.

وبدأت الحكومة اليابانية في توفير الكمامات لكل أسرة في أبريل الماضي لحل النقص في الكمامات في ذلك الوقت، لكنها أثبتت أنها لا تحظى بشعبية كبيرة.

وذكرت الوكالة أنه حتى الآن تم توفير 130 مليون كمامة للأسر في أنحاء اليابان.

وفي حين كانت هناك خطة لتوفير 80 مليون كمامة إضافية من القماش لدور رعاية المسنين ومنشآت أخرى، ألغت الحكومة الخطة بعد أن انتقدتها أحزاب المعارضة والجمهور باعتبارها غير فعالة.

المصدر: وكالة "كيودو" اليابانية