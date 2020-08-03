بريطانيا تسجل ثاني أكبر قفزة في إصابات كورونا منذ يونيو

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ما يعتبر ثاني أكبر قفزة في عدد الإصابات خلال يوم واحد منذ يونيو الماضي.

وحسب وزارة الصحة فإن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة المتحدة بلغ 305 آلاف و623 حالة.

وكانت القفزة الكبرى في الإصابات اليومية بكورونا قد سجلت في 29 يوليو الماضي، حين تم تسجيل 995 حالة، وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ 16 يونيو.

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بالإضافة إلى ذلك سجلت وزارة الصحة اليوم الاثنين 9 وفيات جديدة بكورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 46210 حالات، ما يعتبر رابع أعلى حصيلة في العالم.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعرب يوم الخميس الماضي عن قلقه إزاء حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تأجيل مرحلة جديدة من تخفيف القيود المفروضة منع انتشار الفيروس على خلفية زيادة عدد الإصابات في الفترة الأخيرة.

المصدر: وكالات