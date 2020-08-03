طالبان: بحثنا عملية السلام الأفغانية مع بومبيو

قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عقد اجتماعا عبر الفيديو مع كبير مفاوضي الحركة الملا بردار أخوند لبحث عملية السلام في أفغانستان.

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ولفت سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان بالدوحة في تغريدة على "تويتر" إن بومبيو وأخوند الذي يقيم في قطر بحثا أيضا قضية السجناء الذين تطالب الحركة الحكومة الإفغانية بإطلاق سراحهم.

يذكر أنه في أواخر فبراير، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق سلام في الدوحة كان الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب.

وينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء الحوار بين الأفغان في مارس، بعد صفقة لتبادل الأسرى.

المصدر: رويترز