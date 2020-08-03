إصابة اثنين من حرس الحدود الإيراني بلغم من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية
AFP Thaier Al-SUDANI / POOL
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أعلنت قوات حرس الحدود الإيراني عن إصابة اثنين من عناصرها جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988.
وقال قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد اللواء حسين خاني اليوم الاثنين، إنه أثناء تنفيذ جولة تفقدية في منطقة هنغ سردشت المحاذية للعراق، أصيب اثنان من حرس الحدود، حيث قطعت الرجل اليمنى وكسر معصما يدي أحدهما، بينما أصيب الآخر بجروح طفيفة.
وكان اثنان آخران من حرس الحدود الإيراني قد قتلا في المنطقة ذاتها يوم الخميس الماضي، أثناء التصدي لعمليات تهريب.
المصدر: RT