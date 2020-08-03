بعد الفضيحة.. ملك إسبانيا السابق يقرر مغاردة البلاد

قال البيت الملكي في بيان اليوم الاثنين بعدما ظهرت مزاعم فساد بشأنه على السطح في الأسابيع الأخيرة، أبلغ ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس ابنه الملك فيليبي أنه قرر مغادرة إسبانيا.

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وفتحت المحكمة العليا الإسبانية في يونيو تحقيقا في تورط خوان كارلوس في عقد للسكك الحديدية عالية السرعة في المملكة العربية السعودية بعد أن ذكرت صحيفة "لا تريبيون دي جنيف" السويسرية أنه تلقى 100 مليون دولار من الملك السعودي الراحل.

ورفض خوان كارلوس (82 عاما)، مرارا الرد على هذه المزاعم عبر محاميه.

المصدر: رويترز