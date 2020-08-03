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حاكم صقلية يتهم كونتي والاتحاد الأوروبي بـ"الخيانة" في قضية الهجرة

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حاكم صقلية يتهم كونتي والاتحاد الأوروبي بـ
Reuters
سفينة للمهاجرين في ميناء جزيرة صقلية
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اتهم حاكم مقاطعة صقلية نيلو موزوميتشي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والاتحاد الأوروبي، بـ"خيانة إيطاليا وصقلية"، في ما يتعلق بقضية الهجرة.

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وقال موزوميتشي في حديث لصحيفة "ليبرو" الإيطالية الاثنين، إنه "من السهل اليوم اعتبار أن هناك حالة طوارئ في صقلية، لكن يجب أن نتحلى بالصدق أيضا في الاعتراف بأن الحكومة الإيطالية لم تضع أي خطة في الوقت المناسب".

وأضاف أن هناك "مستويات مختلفة من المسؤولية، تمتد من أوروبا إلى الحكومة الإيطالية"،

وقال: "أتفهم الوباء والصعوبات الاقتصادية، لكن من غير المقبول التظاهر تقريبا بعدم حدوث شيء".

واستنكر موزوميتشي ما أسماها "نزعة الخير الرخيصة لدى التيارات الراديكالية المتطرفة التي يميل إليها يمين الوسط، كونه يشكو من هجرة عشوائية، بينما لا يدرك أن من غير المجدي الاستمرار بالمضاربة على حساب آلاف الأشخاص".

كما شجب نية وزارة الداخلية الإيطالية بناء مخيمات للمهاجرين، وقال: "لا يمكنني أن أعلم من مكالمة هاتفية من محافظ ما بأن الدولة تريد بناء مدينة خيام لمئات المهاجرين في منطقة تابعة لليونسكو".

 

المصدر:  آكي

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