بكين ترد على تصريحات بومييو بشأن الشركات الإلكترونية الصينية
Reuters TINGSHU WANG
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عبرت بكين اليوم الاثنين عن معارضتها الشديدة لأي تصرفات أمريكية ضد الشركات الإلكترونية الصينية.
وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين خلال إفادة يومية إن الصين تأمل في أن تكف الولايات المتحدة عن سياساتها التمييزية.
وجاء ذلك ردا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال فيها إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قريبا خطوات بحق شركات البرمجيات الصينية التي يعتبر البيت الأبيض أنها تعرض أمن الولايات المتحدة للخطر.
المصدر: "رويترز"