تقرير: 2.6 مليون إسرائيلي عرضة للصواريخ

كشف التقرير الجديد لمراقب الدولة في إسرائيل، عن عيوب خطيرة في القدرة على حماية الجبهة الداخلية والمواقع الحساسة من الصواريخ، وغيرها من التهديدات الجوية.

ووفقا للتقرير الذي نقلته قناة "كان" العبرية، فلا تتوفر ملاجئ صالحة قرب المنازل لـ2,6 مليون مستوطن بينهم أكثر من 200000 في منطقة الحدود الشمالية، كما أن 2494 من أصل 12601 من الملاجئ العامة غير مؤهلة.

وذكر التقرير أن 231650 مستوطنا يعيشون على مسافة 40 كيلومترا من حدود قطاع غزة ولا يتمتعون بحماية جيدة، بالإضافة إلى 50000 يعيشون على مسافة 9 كيلومترات من الحدود الشمالية.



وأضاف التقرير أنه لم يتم استكمال خطط الإخلاء لحوالي 50000 مستوطن في سديروت جنوبا وكريات شمونة شمالا، ولا يوجد مكان يلجأ إليه سكان 17 منطقة بالقرب من السياج في حالة الحاجة لإخلائهم.

المصدر: وكالات