الروس المحتجزون في مينسك كانوا في طريقهم إلى أمريكا اللاتينية

ذكر القنصل الروسي في مينسك كيريل بليتنيف، أن الـ32 مواطنا روسيا الذين اعتقلتهم بيلاروس، يؤكدون أنهم كانوا في طريقهم إلى أمريكا اللاتينية عبر مينسك حيث تم توقيفهم.

وأضاف: "أود أن أشير إلى أنهم أبلغوا الدبلوماسيين الروس أنهم كانوا متوجهين إلى أمريكا اللاتينية عبر بيلاروس، حيث اعتقلوا"، وأنهم كانوا ينوون السفر عبر مطار مينسك إلى اسطنبول، ومنها إلى بلد ثالث.

وقال القنصل الروسي، إن "الوجهة النهائية كانت إحدى الدول في أمريكا اللاتينية".

وقبل أيام، أفادت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا"، باعتقال 32 روسيا قرب مينسك وآخر في جنوب البلاد بدعوى أنهم عناصر في مجموعة "فاغنر" الأمنية الخاصة، ووصلوا إلى البلاد مؤخرا لـ"زعزعة الاستقرار قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من أغسطس القادم".

المصدر: إنترفاكس