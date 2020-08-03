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"الصحة العالمية": قد لا يكون هناك "حل سحري" لكوفيد-19 أبدا

أخبار العالم

Reuters
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حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، من احتمال ألا يكون هناك "حل سحري" للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم.

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وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف "لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا".

وتعقد آمال كبيرة في العالم على التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، حيث تعمل على تطويره مراكز علمية في الكثير من الدول، منها روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وغيرها.

المصدر: "رويترز"

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