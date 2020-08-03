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رئيس وزراء فرنسا يحذر: كورونا لم يذهب في إجازة!

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رئيس وزراء فرنسا يحذر: كورونا لم يذهب في إجازة!
Reuters GONZALO FUENTES
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس
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حض رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الفرنسيين على التزام أكبر قدر ممكن من الحذر في مواجهة "كوفيد-19"، الذي بدأ يظهر إشارات على العودة، قائلا إن فيروس كورونا "لم يذهب في إجازة".

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وقال كاستيكس للصحفيين في مدينة ليل بشمال فرنسا، حيث أصبح وضع الكمامات إلزاميا في العديد من مناطق السير والتنزه، "يجب ألا نفرط في حذرنا".

وتابع "لم يذهب الفيروس في عطلة ولا نحن كذلك"، مضيفا أن من المهم أن تتجنب فرنسا فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى على مستوى البلاد.

كما قررت مدينة نيس في جنوب البلاد اليوم الاثنين جعل وضع الكمامات إلزاميا في العديد من المناطق، بما في ذلك أجزاء من منطقة "بروميناد ديزونجليه" السياحية.

وسجلت فرنسا سابع أعلى معدل وفيات في العالم جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، حيث وصل عدد الوفيات هناك إلى أكثر من 30260، فيما وصل عدد الإصابات إلى 187,919.

المصدر: رويترز 

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