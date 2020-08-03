وزير الداخلية التركي يعلق على حوادث مفجعة أودت بحياة 45 شخصا

قال وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو :"إذا كنت تعتقد أنك مدين للنوم فيرجى عدم دفع الثمن مقابل ذلك" في أول تعليق له على حوادث مرور مأساوية فجعت بآخرها ولاية هكاري.

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وقال الوزير في تصريحات اليوم، لقد توفي 45 مواطنا في حوادث متشابهة خلال أيام العيد، فقط، ووجه كلامه إلى السائقين على الطرقات السريعة.

وأوضح انه أصيب بألم شديد عند سماع خبر وفاة 6 مواطنين في هكاري جنوب شرق البلاد، "أود أن أحذر المواطنين وألفت انتباههم، ولا أريد أن أعيد مرة أخرى".

وأفادت مصادر محلية بأن حوادث مرورية مروعة وقعت في ولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد.

وقالت المصادر، إن آخر حادث من هذه الحوادث وقع اليوم، وأدى لمصرع 6 أتراك وإصابة سابع.

وأضافت أن الواقعة حصلت صباح الاثنين على طريق جبلي في قضاء يوكسَكوفا، ونجم عنه انقلاب حافلة إلى جانب الطريق وسقوطها في هاوية سحيقة.

وهرعت فرق الإنقاذ بأعداد كبيرة إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين على متن طائرة إسعاف مروحية إلى مستشفى يوكسَكوفا الحكومي.

وشرعت السلطات بالتحقيق للكشف عن ملابسات هذا الحادث.

المصدر: "تركيا الآن"