القبض على رجل هدد بتفجير عبوة ناسفة في مصرف بكييف (فيديو)

أفادت هيئة الأمن الأوكرانية بأن عناصر القوات الخاصة ألقت القبض على رجل هدد اليوم الاثنين بتفجير عبوة ناسفة داخل فرع مصرف في العاصمة كييف.

وكتب نائب وزير الداخلية أنطون غيراشينكو عبر "فيسبوك": "تم القبض على الإرهابي حيا.. لم يحدث تفجير.. هناك خبراء إزالة ألغام يعملون في موقع الحادث. (الجاني) سيواجه محاكمة والسجن لمدة طويلة".

وأكد الأمن الأوكراني أن المحتجز كانت بحوزته مكونات عبوة ناسفة.

ونفذت عملية توقيف المجرم عندما كان يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام داخل المصرف، حيث قال إنه يعيش في أوكرانيا منذ أكثر من 5 سنوات وله صفة المقيم.

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وكانت الشرطة تلقت ظهر اليوم اتصالا من موظفة في فرع مصرف "أونيفيرسال" الموجود في أحد مراكز الأعمال بالمدينة، أفادت فيه بأن رجلا ثلاثينيا دخل الفرع، مهددا بتفجير عبوة ناسفة، وطلب استدعاء ممثلي هيئات إنفاذ القانون. كما طلب الرجل أيضا الاتصال بممثلي وسائل الإعلام.

وذكر غيراشينو في وقت سابق استنادا إلى معلومات أولية، أن المجرم يحمل جنسية أوزبكستان وهو من مواليد عام 1988، وأنه قد يكون يعاني اضطرابات نفسية.

المصدر: وكالات