وفاة مهندس اتفاق السلام في آيرلندا الشمالية الحاصل على نوبل للسلام

توفي جون هيوم مهندس اتفاق الجمعة العظيمة للسلام في آيرلندا الشمالية عام 1998، والحائز على جائزة نوبل للسلام عن دوره في إنهاء العنف الطائفي الذي استمر 30 عاما.

وقالت أسرة هيوم إنه توفي في دار للرعاية في بلدته لندنديري في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر 83 عاما.

من جهته قال توني بلير، الذي كان رئيس وزراء بريطانيا وقت إبرام اتفاق السلام الآيرلندي، في بيان "جون هيوم كان نجما سياسيا ساطعا وصاحب رؤية رفض الاعتقاد بأن المستقبل يجب أن يكون مثل الماضي. إسهامه في سبيل السلام في آيرلندا الشمالية كان ملحميا".

وأثنى ديفيد تريمبل، رئيس وزراء الإقليم في ذلك الوقت زعيم حزب أولستر الوحدوي البروتستانتي، والذي تقاسم مع هيوم جائزة نوبل للسلام، على مساهمة هيوم الكبيرة في عملية السلام، وقال لراديو أولستر التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين "منذ اللحظة الأولى للمشاكل كان جون يحث الناس على الالتزام بقضيتهم سلميا وينتقد دائما من لم يدركوا أهمية السلام".

وهيوم ناشط كاثوليكي مخضرم في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية ينسب إليه الفضل في بدء مفاوضات السلام في الإقليم البريطاني الذي عانى من سفك الدماء في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

المصدر: رويترز